¿Cristiano vuelve al Real Madrid? Ancelotti responde con autoridad

El futuro de Cristiano Ronaldo es una incógnita a pesar de tener contrato con Juventus. El astro luso, de 36 años, no estaría seguro de continuar con su exitosa carrera en la 'vecchia signora', y es por eso que varios equipos aparecieron en el radar en busca de una nueva 'bomba' del mercado, entre ellos el Real Madrid.

Sin embargo, fue el propio entrenador merengue, Carlo Ancelotti, quien desmintió el posible regreso de Cristiano a España, asegurando que, a pesar de tener una muy buena relación con el portugués, en sus planes no está el fichaje del golador para la nueva temporada.



"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", escribió el técnico italiano en su cuenta de Twitter.



Así las cosas, todo parece indicar que Cristiano Ronaldo continuará en Juventus, pese a ser el centro de los rumores de verano por un posible cambio de club. De hecho, se habla de que equipos como PSG y Manchester City estarían tras los pasos del artillero ex Sporting Lisboa y Manchester United.