¿Aceptará o se irá? El ultimátum del Barcelona a este jugador

Las negociaciones en el entorno del Barcelona, en los días recientes, no han sido las mas fructíferas. Desde la salida de Messi, han salido a la luz pública la cantidad de problemas económicos en los que el cuadro catalán está inmerso. En el afán de seguir reduciendo gastos salariales y demás, hay otro jugador de la plantilla actual que no cuenta para Koeman, por lo que buscarán solucionar el tema.



Es el caso de Samuel Umtiti, quien ha decidido continuar su contrato con el club, independiente de si hay o no ofertas por él, dejando de lado los ofrecimientos de la institución para reducir drásticamente su salario, que representa un gasto alto. De acuerdo a información del diario Sport, la paciencia de los catalanes se está acabando, por lo que le darán un ultimátum.



Deberá aceptar alguna de las ofertas que tiene el club por el defensor o procederán a despedirlo del club. La molestia es absoluta, pues no quiso tener negociaciones para poder llegar a un acuerdo desde lo económico, además, sigue sin convencer y por su parte, no hay voluntad alguna para dejar la institución.



Con el panorama por delante, podría quedar como agente libre, recibiendo por parte del Barcelona su carta de libertad, pero, de una forma poco ortodoxa en el fútbol actual. El acuerdo entre ambas partes para poder mantener la relación, ha sido roto, por lo que su futuro estará lejano al Camp Nou.