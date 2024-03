Ancelotti defendió a Vinicius y lanzó duro dardo a Chilavert

Una semana bastante agitada a tenido el jugador brasileño Vinicius Junior, quien durante la fecha FIFA con Brasil estuvo en boca de todos al hablar del racismo que ha vivido en España y de sus lágrimas que no pudo contener en conferencia de prensa.

Sus declaraciones no solo causaron conmoción, sino también explosivas críticas en su contra y una de ellas fue del exportero paraguayo José Luis Chilavert, quien a través de sus redes sociales mencionó que Vinicius era ‘maricón’ y que el ‘fútbol es para hombres’.



Pese a ello, el brasileño no respondió, pero el tema sigue caliente, pues Chilavert volvió a atacar y reafirmó lo dicho inicialmente.



Sin embargo, el que sí defendió a Vinicius fue el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien aseguró en conferencia de prensa previo al choque contra Athletic Club que las declaraciones de Chilavert están en fuera de lugar.



"Creo que no tiene mucho sentido comentar las declaraciones de otros que no están dentro del tema y hablan por dar aire a la boca sin saber", fue contundente Ancelotti.



😅 Ancelotti respondió a Chilavert por Vini después de que este dijera que no se creía las lágrimas del brasileño



🎙️ "Algunos hablan por dar aire a la boca... No hay que tener mucho en cuenta lo que dicen"



🔊 "Vinicius se toma muy en serio el tema del racismo y es lo que… pic.twitter.com/F8R8F90nnA — BeSoccer (@besoccer_ES) March 30, 2024

De igual manera, el técnico italiano afirmó que vio el partido de Vinicius y su actitud contra España en el que también fue protagonista con algunos cruces verbales frente a los rivales.



“Vi el partido, me gustó porque fue entretenido y bonito. Un amistoso pero muy competido. Lo disfruté. Para Vinícius es obvio que era un tema muy importante. Se lo toma muy en serio y es lo que tenemos que hacer todos, tomar este tema muy en serio", finalizó Ancelotti.



