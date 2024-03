Chilavert arremetió contra Vinicius: ‘El fútbol es para hombres’

El exfutbolista paraguayo José Luis Chilavert criticó fuertemente al brasileño Vinicius Junior por sus quejas sobre el racismo que ha vivido en los últimos años en España y en el que este lunes terminó con lágrimas del jugador del Real Madrid en plena conferencia de prensa.



“El fútbol tiene tantos jugadores mejores que yo que pasaron por esto que quiero que la gente evolucione. Quiero que tengamos más igualdad en un futuro próximo con menos casos de racismo. A veces quiero concentrarme en el partido y no puedo, es muy difícil estar pensando en eso todos los días. Solo quiero jugar al fútbol”, fue el mensaje en medio del llanto del jugador brasileño.



Tras el impactante momento de Vinicius ante la prensa, Chilavert no vio con buenos ojos su actitud y aseguró en la red social de ‘X’ que el brasileño es el primero en atacar a sus rivales, pero no todo terminó allí, pues lo insultó y luego le dijo que el fútbol es para hombres.

"Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, resaltó Chilavert.

Por ahora, Vinicius está concentrado en terminar bien la fecha FIFA con Brasil cuando enfrente a España y luego volverá a unirse al Real Madrid, club donde es feliz, pero el constante racismo de aficionados rivales durante estas últimas temporadas le han hecho pensar si continuar jugando.