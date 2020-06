¡No todos se atreven! Leverkusen habría rechazado oferta del Madrid

Una de las perlas que quiere Zinedine Zidane para su equipo en la próxima temporada es la revelación de la Bundesliga, Kai Havertz. El jugador de 20 años no descarta salir del Bayern Leverkusen, y el Real Madrid ya habría puesta su primera oferta sobre la mesa, según infirma el diario alemán ‘Bild'.

El rotativo europeo aseguró que el conjunto merengue habría hecho una primera oferta de 80 millones de euros por Havertz, pero así mismo, el club alemán la habría rechazado debido a que no piensan dejar ir al jugador por un valor inferior a los 100 millones de euros. Además, según informó la prensa, el equipo no se apresura por vender al mediapunta, puesto que el Real Madrid no el único equipo que lo quiere, en Bayern Múnich también interesa.



Havertz, acumula 15 goles y 8 asistencias en lo que lleva de la temporada, y la próxima fecha de la Bundesliga, su equipo enfrentará al Bayern Múnich, partido en el que seguramente será observado por el equipo bávaro. Y claro, desde Madrid también.