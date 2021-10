Barcelona y Real Madrid paralizan al mundo: esta vez sin Lionel Messi

Este domingo, Barcelona y Real Madrid protagonizan una nueva edición de El Clásico. En esta oportunidad se presenciará un duelo especial teniendo en cuenta que tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo no estarán presentes en alguno de los bandos.



El astro portugués lleva ya cuatro temporadas desde su salida del cuadro merengue, mientras que el crack argentino dijo adiós hace no más de cuatro meses.



Aunque la última ausencia de Lío en el derbi español ocurrió en octubre del 2018, seguía integrando las filas del cuadro culé (no estuvo por lesión). Desde la temporada 2003-04, un duelo de este talante no contaba con la presencia del rosarino (época en la que no era tenido en cuenta en el primer equipo).

Sin lugar a dudas, Barcelona se juega un partido especial. Las críticas contra Ronald Koeman no paran y los resultados tampoco ayudan. Se necesita de una victoria en el Camp Nou para recuperar la confianza de la afición y el camino en LaLiga, torneo en el que por ahora es séptimo.



Eso sí, Koeman tendrá que arreglárselas con tres bajas notables: Pedri por lesión muscular y tanto Ousmane Dembélé como Ronald Araújo por problemas en el muslo.



Las buenas noticias pasan por los regresos de Eric García y Jordi Alba, defensores que se perdieron el partido de Champions League entre semana por suspensión y lesión respectivamente.



De resto serán los mismos futbolistas que vencieron 3-1 al Valencia el fin de semana anterior.

Por los lados del cuadro merengue, la ilusión es máxima. No solo llevan más de dos años y medio sin perder frente a su máximo rival sino que también cuentan con el ‘papayazo’ de darle la estocada final al proceso Koeman.



En rueda de prensa, Carlo Ancelotti llenó de buenas noticias a la afición merengue. Confirmó los esperados regresos de Eden Hazard y Dani Carvajal, dos futbolistas fundamentales por su experiencia y calidad. Eso sí, ambos empezarán en el banco de suplentes debido a sus recientes lesiones.



Así las cosas, la única mala noticia pasa por Gareth Bale, quien se sigue recuperando de su lesión (desconocida por pedido expreso del jugador). A él se le suman Isco y Luka Jovic.



El Madrid viene de golear entre semana al Shakhtar en Champions (0-5) y en el rentado loca perdió hace ocho días en casa del Espanyol por 2-1.

El clásico español más reciente se dio el 10 de abril de este año. Aquel duelo se disputó en el Alfredo Di Stéfano y culminó con victoria local por 2-1, anotaciones de Benzema y Kroos, descuento de Mingueza.



En cuanto al último enfrentamiento en territorio catalán, es necesario regresar hasta el 24 de octubre del 2020. Se dio otra victoria madridista por 1-3 (Ansu Fati - Valverde, Ramos y Modric).



Las alegrías blaugranas se dieron en 2019 por duplicado, de ahí en adelante solo tristezas. El 27 de febrero, por Copa del Rey, ganaron 0-3 en el Bernabéu con doblete de Suárez y autogol de Varane, mientras que el 2 de marzo, por LaLiga, hicieron lo propio en el mismo escenario con tanto de Rakitic.





Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Alba, Piqué, Eric García, Sergi Roberto; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Ansu Fati, Dest y Memphis.

Entrenador: Ronald Koeman.



Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Kroos, Valverde o Modric; Vinicius, Rodrygoy Benzema.

Entrenador: Carlo Ancelotti.



Estadio: Camp Nou.

Hora: 9:15 a.m.