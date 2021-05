Barcelona y Atleti no se hicieron daño: R. Madrid con el camino libre

Más allá del 0-0, el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid terminó así de milagro y gracias a la actuación de los porteros. Al final, un resultado que beneficia al Real Madrid, que este domingo tiene la posibilidad de ser puntero, en caso de vencer al Sevilla.



Con este resultado, el Atleti llegó a 77 puntos, mientras que Barcelona se puso segundo en la clasificación con 75. Real Madrid aguarda por su partido, con 74 puntos y todo el camino libre para apurar por el título.



El dato: la última vez que ambos equipos igualaron 0-0 en La Liga, jugando en el Camp Nou, se remonta al 28 de abril de 1973.

El primer tiempo resultó intenso y accidentado desde el primer minuto. Atlético de Madrid perdió muy temprano a Thomas Lemar (12'), mientras que Barcelona se quedó sin Sergio Busquets (30'). Ambos por lesión.



El local se adueñó del balón, pero esto no impidió que Atleti tuviera las opciones más claras. De no ser por Marc-André ter Stegen, la historia pudo ser otra. Con Yannick Carrasco y Ángel Correa, los dirigidos por Diego Simeone generaron sus mejores ocasiones. Barcelona apenas tuvo una posibilidad de gol, después de una gran acción individual de Lionel Messi, que exigió a Jan Oblak.



A los 18 minutos, Mario Hermoso metió un centro desde la izquierda que remató Correa, pero Lenglet apareció para sacar el peligro. Sobre los 36', el rojiblanco tuvo las dos aproximaciones más claras al arco blaugrana, en menos de dos minutos. La primera a través de Carrasco, con un disparo frontal que desvió el portero y después con Luis Suárez, que remató desde un ángulo difícil, casi sobre la línea final. La respuesta llegó con Messi, a los 40 minutos, pero de no ser por Oblak, el argentino habría cantado el primero.



Atleti salió con la misma intención al complemento, quería defender su liderato y acariciar el título, pero Barcelona no se lo permitió. A los 47', Suárez sacó un zapatazo que pasó muy cerca al palo, y dos minutos más tarde, Carrasco lo intentó buscando un gol olímpico. La pelota pasó muy cerca al arco.



Barcelona reaccionó hasta los 62', cuando buscó de cabeza con Gerard Piqué. Messi, a los 66 minutos, probó nuevamente los reflejos de Oblak, esta vez con tiro libre, que fue desviado. Ronald Araújo (69') anotó, en un fuera de lugar milimétrico, por lo que el árbitro anuló la acción.



Lo que pasaba en el Camp Nou, era un milagro. El equipo de Koeman estuvo muy cerca de quedarse con los 3 puntos, después de un remate de Dembélé, a los 85', tras el centro de Jordi Alba, pero la pelota se fue ligeramente desviada sobre el travesaño. Los lamentos no se hicieron esperar, pues se esfumó una buena posibilidad de asumir el liderato.