Barcelona dejaría su marca deportiva y firmaría con impensada compañía

Después de más de 25 años patrocinado por la marca deportiva Nike, Barcelona separaría su camino con la empresa estadounidense con la cual ha vivido los mejores años de su historia.



Nike llegó en el año 1998 y firmó un convenio inicialmente de 10 años que fue renovado en el año 2018 por 160 millones de euros y un vínculo hasta el 2028. En el acuerdo también se fijó que Nike podría ayudar en la reconstrucción del Camp Nou.



No obstante, la relación está a nada de quebrarse. Ambas partes no están en buenos términos ya que Nike no aporta mucho dinero según el Barcelona y esto ha llevado a que los azulgranas empiecen a analizar ofertas de otras marcas.

Una de ellas era Puma y aunque inicialmente todo indicaba que la marca alemana se iba a quedar con Barcelona hubo detalles que no convencieron del todo a los españoles.



Pues bien, en caso de que se rompa el contrato con Nike, Barcelona tendría a la marca Hummel como plan secundario en caso de que Puma no termine de ofrecer una importante suma de dinero.



Para la empresa danesa sería algo histórico ya que nunca ha vestido a un club de gran magnitud y actualmente viste a la Selección de Dinamarca y a clubes como el Brondby, Everton, Real Betis y Rangers FC.



Por el momento se espera que este tema vaya para largo ya que primero se debe dar un posible fin del contrato con Nike quien ya avisó que de romperse el convenio Barcelona debe pagar 350 millones de euros, una cifra que afectaría duramente a un club que ya viene golpeado económicamente desde la pandemia.