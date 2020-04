Sigue la crisis: Barcelona permite a otro club negociar con jugador

Las consecuencias dela pandemia generada por el nuevo coronavirus siguen. La economía del mundo se ha visto bastantemente afectada y los clubes de fútbol no han sido ajenos a este suceso. En España, el diario deportivo 'Mundo Deportivo' , afirma que el Barcelona le ha dado vía libre a Juventus para que negocie directamente con Arthur el traspaso para el próximo verano. Suceso que en condiciones económicas normales, el club catalán no estaría dispuesto a aceptar.

El Barcelona es fiel a sus costumbres y sabe que cuando un jugador es parte del plantel y está a gusto con el club, no se le permite que otros clubes se le acerquen para intentar su fichaje. En este caso, Arthur, no cuenta con la misma suerte, ante la inminente crisis económica en España, el club catalán ha permitido que Juventus negocie directamente con el jugador brasileño, pues las directivas reconocen que por más de que quiera quedarse con los servicios del futbolista de 23 años, no podrá igualar la oferta salarial que le haga otro equipo.

Arthur, llegó al Barcelona con 21 años sin ser una de las grandes estrellas del mercado, razón por la que actualmente es uno de los futbolistas con sueldo más bajo de la plantilla, hecho del que se aprovecharía Juventus para seducir al futbolista y negociar su llegada a Italia.



En España se asegura que Arthur quiere una renovación con el Barcelona y esto implicará un aumento en su salario, condiciones que el Barcelona no está dispuesto a negociar debido a la crisis. Un motivo más para que la llegada de Arthur a la Juventus sea cada vez más posible.