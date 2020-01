Te lo agradezco pero no: la respuesta de un histórico al FC Barcelona

No alcanza con ser leyenda de un equipo para correr a la primera llamada de urgencia... Al menos eso parece entender uno de los históricos del equipo sobre el ofrecimiento de la dirección del FC Barcelona.

Aunque parezca raro, es difícil tomar las riendas del equipo 'blaugrana' en un momento crítico como el actual, tal como lo han podido comprobar los voceros del equipo que viajaron a Catar en busca de un reemplazo para Ernesto Valverde.



Ni siquiera para un hombre cosido a la más exitosa del Barcelona, como Xavi Hernández, fue suficientemente tentadora la alternativa del regreso.



Así lo informan varios medios españoles, que coinciden en que el actual DT del Al Sadd ha dado respuesta negativa al director general, Óscar Grau, y al secretario técnico, Eric Abidal, quienes fueron hasta Doha para ofrecerle el cargo a quien fuera el eje en el medio del equipo de Guardiola.



"El mítico jugador blaugrana, que desde el primer minuto tuvo muchas dudas respecto a esta alternativa, argumentó como 'muy precipitada' la opción de aterrizar con todo su equipo en el club blaugrana en la última reunión que tuvo esta mañana con los representantes blaugrana", informó el diario AS de Madrid.



Sin embargo, la negativa no sería rotunda pues a Xavi no le suena la idea de llegar en medio de la tormenta de invierno que enfrenta Valverde, pero sí que le interesaría para el próximo verano.



"El enigma que todavía debe resolverse es cuando aterrizará Xavi Hernández en el Camp Nou. El egarense estima que la situación idónea pasaría por regresar al FC Barcelona una vez finalizada la presente temporada. El exjugador entiende que coger el equipo a mitad de campaña no es el momento más adecuado para intentar implementar su método de trabajo y afrontar los cambios que considera oportunos alrededor de la primera plantilla", explicó el diario Sport de Barcelona.



Ante este escenario, una parte importante de la directiva del equipo catalán insiste en la salida de Valverde y se plantea la posibilidad de ofrecer el cargo, hasta el 30 de junio, a Francisco Javier García Pimienta, actual entrenador del equipo filial.