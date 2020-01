¿Se va o se queda? Barcelona ratifica a Valverde pero busca reemplazo

Ernesto Valverde vive horas complicadas en el FC Barcelona tras la eliminación del equipo en la semifinal de la Supercopa de España. Por un lado se escuchan voces de apoyo y ratificación, pero por el otro hay reuniones en Catar en busca de su posible reemplazo.

Las versiones de prensa que llegan desde España hablan, de frente, de la posibilidad de que un histórico tome las riendas del equipo ante la posibilidad de un despido inminente de Valverde.



Según la radio RAC.1, este mismo viernes se celebró una reunión en Doha entre el director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, y el CEO del club, Òscar Grau, nada menos que con Xavi Hernández, en la cual según el periodista Gerard Romero, se ha sondeado al excapitán 'blaugrana' sobre la posibilidad de que se haga cargo de inmediato de la dirección del club.



Aunque medios catalantes bajaron el tono a la especulación al asegurar que la delegación en realidad viajó a visitar a Dembelé, quien se trata allí de sus sucesivos problemas físicos, lo cierto es que la otra cita se habría cumplido también y la oferta estaría sobre la mesa.



Xavi Hernández es el entrenador del Al-Sadd de Catar, club en el que no hay problemas de dinero ni de presión por los resultados, y aparte es una figura mediática clave del país para el Mundial de 2022. Tentarlo solo sería posible apelando a su pasado 'blaugrana'... pero no parece tan sencillo.



¿Cómo están las apuestas? Para el diario Marca de Madrid no hay ninguna posibilidad de ver al exjugador sentado en el banquillo, al menos en el corto plazo: "Las opciones de que Xavi se siente en el banquillo con Bartomeu en la presidencia son remotas por no decir inexistentes. Xavi está muy ligado al proyecto de Víctor Font, candidato a la presidencia para las elecciones que se celebran a priori en 2021, y no acabó muy bien con el actual presidente azulgrana".



Precisamente, Bartomeu habría enviado el mensaje claro de estabilidad y continuidad de Valverde momentos después de la eliminación de la Supercopa a manos del Atlético de Madrid, el cual fue replicado por los líderes del vestuario.



"Tenemos confianza en Valverde", zanjó el capitán Leo Messi. "No es una situación nuestra, es una situación del club, pero el entrenador no tiene ninguna culpa. Son errores y distracciones nuestros en momentos puntuales", dijo Luis Suárez en su autocrítica. Y así se fueron sucediendo las declaraciones en apoyo al DT,



Según el diario Sport, no hay fisuras en torno al DT: "Ya han hecho llegar a la directiva de Bartomeu, a través de diferentes medios, que Ernesto Valverde debe seguir en el banquillo, que la solución no pasa por un cambio de entrenador y que la plantilla está convencida de que, junto a su entrenador, van a evitar que vuelva a repetirse una situación parecida esta temporada".



¿Qué pasará? Solo los resultados, que no son malos teniendo en cuenta el liderato de la LaLiga y la posibilidad de avanzar en octavos de final de Champions League contra un débil Napoli, salvarán al discutido DT. La duda en la prensa catalana es si se quedará hasta el final de la temporada, pues dan como un hecho que a mediados de este 2020 se irá.