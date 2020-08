¡Por si faltaban líos en Barcelona! Jugador se estrella e iría ebrio

Como si hiciera falta algún problema en el FC Barcelona, justo ahora, un bochornoso incidente.

El protagonista es el brasileño Arthur, quien en la madrugada de este lunes tuvo un accidente al salir de la calzada y golpear una farola, a bordo de un lujoso Ferrari.



La policía acudió al lugar y al percatarse del mal estado en el que estaba el conductor le practicó una prueba de alcoholemia: el dictamen oficial fue un registro de 0,55, el doble de lo que se permite para conducir. Como ordena el procedimiento, el futbolista del Barcelona fue denunciado penalmente por infringir la norma de tránsito.



No es, en todo caso, el único proceso que mantiene abierto el brasileño, pues vale recordar que el club catalán le había abierto un expediente disciplinario por no presentarse a los trabajos oficiales tras la pausa por el final de LaLiga. Alegó el jugador que estaba en Brasil pero no contaba con autorización para ausentarse así durante estos día de pandemia.



El trasfondo era su profunda molestia es que fue incluido en el negocio de Pjanic a Barcelona y traspasado a Juventus, aparentemente sin contar con su autorización. Ahora ya es jugador del club italiano y está en España pasando sus últimos días de vacaciones y adelantando los trámites de la mudanza. Pero este incidente y el que todavía le adelanta el club podría afectar sus planes.



No deja de ser un incidente inoportuno en medio de la tormenta que todavía sacude los cimientos del club y que ya se cobró la cabeza del técnico Quique Setién tras la derrota 8-2 contra Bayern Múnich por lo cuartos de final de la Champions League.