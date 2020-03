Empate en el Wanda Metropolitano, el VAR nuevamente protagonista

Un vibrante 2-2 mantuvo al Sevilla dos puntos por encima en la tabla del Atlético de Madrid, igualados en goles, en penaltis y en revisiones del VAR en un atractivo duelo en el Wanda Metropolitano. Partido clave para ambos equipos que están en la lucha por entrar a los puestos de Champions que no defraudó y dejó ver el buen nivel que mantiene La Liga, y a pesar que el VAR fue protagonista en dos ocasiones, el resultado fue justo con respecto al desarrollo del partido. El colombiano Santiago Arias no fue convocado par el partido.

La plaza por entrar a competencia directa en Champions fue el contexto de un partido que enfrentó a dos equipos avarientos los cuales sabían que además de la satisfacción colectiva, la Champions es un torneo que genera plata, nuevos aficionados y certeza de haber hecho bien las cosas durante la temporada. Cuatro goles, dos penaltis, mucho VAR para un resultado que terminó en empate. El Sevilla golpeó primero. Ya había avisado Suso, con un disparo que exigió la estirada de Oblak. Luego marcó Luuk de Jong, hábil para definir el 0-1 en el minuto 19, después de una serie de hechos que no dejan en buen lugar a la estructura defensiva del Atlético. La respuesta del Atlético fue inmediata. Primero a través de un penalti por mano de Diego Carlos que requirió la exhaustiva revisión del árbitro Hernández en el monitor. Lo transformó Morata, reencontrándose con el gol después de ocho partidos, el último contra el Barcelona, también desde el punto penal.





Utilizando la táctica del contragolpe, Joao Félix puso el segundo en el marcador. Es la destreza en la que mejor se mueve. No habría sido posible sin el tremendo error en la salida del balón de su adversario en medio campo, impropio de un equipo de su nivel, pero tampoco sin la conducción ni el pase de Koke ni la resolución final del joven delantero portugués. No bastó tampoco el 2-1. Ni siquiera para llegar al descanso con ventaja. De nuevo un penalti, esta vez en el otro área, pero con la misma espera hasta la revisión en el VAR. Lo transformó Lucas Ocampos para cerrar un primer tiempo trepidante, digno de la competición que persiguen los dos, la Champions.



El segundo tiempo tuvo oportunidades para que el Atlético se fuera en ventaja, Simeone metió toda la artillería, Diego Costa y Carrasco, cada uno con una oportunidad clara de gol no fue suficiente para vencer nuevamente al portero Vlaclik que saldría figura en un segundo tiempo repleto de emociones pero sin goles.