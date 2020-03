Borrado, así es el triste presente que vive Santiago Arias en España

No es un secreto que la llegada de Santiago Arias al Atlético de Madrid generaba ilusión en la carrera futbolística del lateral derecho antioqueño, fichar por uno de los clubes con más historia y reconocimiento en España da por entendido el buen desempeño que había tenido el jugador en sus anteriores clubes, razón por la que el ‘Cholo' Simeone se fijó en él para el mercado de transferencias de la temporada 2018-2019. Un año después de la llegada del colombiano al conjunto colchonero, el jugador cuenta con tan solo 11 partidos jugado en toda la temporada. Su último partido fue el 14 de febrero vs. Valencia y sólo jugó 66 minutos.

Arias no fue convocado para el partido de este fin de semana entre Sevilla y Atletico de Madrid por lo que se prevé que la situación está difícil de cambiar. Si bien, Santigo Arias es uno de los jugadores clave en las últimas convocatorias de la Selección Colombia, sus cifras en el Atlético de Madrid no lo respaldan, con tan solo 11 apariciones ha hecho que jugadores como Trippier y Vrsaljko estén por encima de él en el once inicial que propone Simeone en cada fecha, dejando entre ver el disgusto del entrenador argentino por el lateral derecho colombiano.

Se espera que el futbolista exPSV y Sporting de Lisboa tenga una nueva oportunidad en el Atlético, puesto que el calendario que tiene el equipo ‘colchonero' es bastante apretado con partidos de Liga y Champions. De no ser así, Arias tendrá que replantear su futuro, pues se viene la Copa América y las eliminatorias de Catar 2022, en las que si no encuentra continuidad en su equipo, seguramente también será borrado del esquema de Queiroz.