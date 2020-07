Real Madrid, una victoria para 'saborear' la Liga: visita al Athletic

El título liguero que tiene muy encarrilado el Real Madrid y el billete europeo que persigue obsesivamente el Athletic Club pasan por uno de los clásicos de cada temporada en el estadio de San Mamés, un duelo entre blancos y rojiblancos en La Catedral que nunca ha faltado en la historia de LaLiga. Los dos equipos llegan eufóricos a la cita después de haber dado pasos de gigante en las últimas jornadas para alcanzar sus respectivos y ambiciosos objetivos. En esa carrera, ambos son los dos mejores equipos de las ocho últimas jornadas.





El Real Madrid con 21 puntos de 24 posibles y el Athletic con 17. Los de Zinedine Zidane llegan lanzados a San Mamés, con una firmeza que les ha impulsado a firmar el pleno de triunfos con el regreso de la competición tras el parón por la pandemia. Remontada la desventaja con el Barcelona y obtenida una renta que es oro tan cerca del final del campeonato. Cuatro puntos más el golaveraje dejan la Liga teñida de blanco y a falta de un golpe final en San Mamés en una jornada en la que los de Quique Setién visitan a otro equipo en gran racha como el Villarreal.



Si el Real Madrid supera la jornada manteniendo al menos su ventaja, ya se sentirá campeón. Sin un juego brillante pero siendo efectivo, el Real Madrid está muy cerca de su objetivo. Como visitante venció a la Real Sociedad y Espanyol por la mínima y espera un durísimo examen en San Mamés, ante un Athletic que pondrá a prueba su fuerza física. Llega molesto por no respetarse las 72 horas del protocolo entre encuentros y con Zidane obligado a retocar su equipo titular buscando frescura.



El desgaste realizado para derrotar al Getafe en la última jornada fue máximo. No podrá contar el técnico francés nuevamente con Eden Hazard. Otra vez su tobillo operado le deja fuera de combate. Ya fue reservado ante el Getafe y se perderá la visita de San Mamés por un fuerte golpe. Tampoco estará en la defensa el futbolista que lo había jugador todo, Raphael Varane. Una cervicalgia por un fuerte golpe le deja en Madrid. En defensa tampoco puede estar Nacho Fernández por lesión, por lo que Zidane tirará de Militao como pareja de Sergio Ramos y rotará en la banda izquierda con la entrada de Marcelo. La necesidad de mayor físico en el centro del campo devolverá la titularidad a Fede Valverde.



Puede entrar por Modric si Zidane apuesta por tridente o por mantener al croata si prefiere reforzar el centro del campo con línea de cuatro dejando para fase ofensiva a Vinicius y un Benzema que se reencuentra con el equipo al que más goles marcó en su carrera. Hasta once dianas le ha marcado al Athletic, junto al Granada sus víctimas preferidas, y está en un momento dulce en el que su nombre hasta se escucha entre los futuros candidatos al Balón de Oro. Los de Gaizka Garitano encadenan dos victorias consecutivas, la segunda en Mestalla extremadamente importante porque les ha devuelto de lleno a la pelea por Europa que dejaron de lado durante su camino a la final de la Copa del Rey y en la que tienen ya muchas opciones tras situarse a un puesto y dos puntos de la séptima plaza.



En esa inesperada buena situación, el Athletic se debate en lo anímico entre los beneficios que le puede dar un mayor descanso que su rival de cara al encuentro, algo a lo que Garitano da una extraordinaria importancia, y la pena de no poder contar con su público, siempre clave para derrotar al Madrid en el choque más esperado en Bilbao cada temporada. El técnico del Athletic parece que podrá poner sobre el terreno de juego a su once titular. Un bloque que ha redondeado tras el parón con la titularidad de Unai López e Iñigo Córdoba, ya claros dueños de las dos únicas posiciones en disputa durante toda la temporada.



Si Garitano varía el exitoso equipo de Mestalla sería para dar entrada a Mikel Vesga en lugar de Unai junto a Dani García en el medio campo o al joven Oihan Sancet por Córdoba para acompañar al tridente ofensivo formado por Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams. Entre ellos, Muniain es clave en la elaboración del juego, Raúl ha recuperado su poderío en el área con cuatro goles tras el parón, dos de penalti y dos en jugada el miércoles ante el Valencia, mientras que Williams no ha vuelto bien del confinamiento y es la nota disonante en el buen Athletic de la vuelta a la competición.



Alineaciones probables:



Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Muniain, Córdoba; y Raúl García.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos; Modric o Rodrygo, Vinicius y Benzema.