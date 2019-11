¡El ultimátum de Arturo Vidal! Quiere ser protagonista en Barcelona

El deseo de Arturo Vidal es sentirse importante en Barcelona y no ha ocultado su molestia por no ser tenido en cuenta para los partidos más importantes.



En dialogo con un importante medio chileno, el ' Rey Arturo' contó que de empezar a tener más protagonismo tendrá que evaluar otras opciones, y podría darse al final de la tempora o incluso en este mismo verano.

"Pasaron varios partidos que no jugaba. A veces, lo hacía bien y al otro encuentro no me tocaba. Eso me tenía, me tiene, triste. He de ser objetivo y vivir el día a día. Si en diciembre, o cuando acabe la temporada, no siento que soy importante aquí tendré que buscar una solución y ampliar horizontes para ser importante", dijo a 'TV3'.

Por ahora, el chileno ha jugado solo 345 en nueve partidos, de los cuales en tres ha sido titular. Arturo Vidal no es parte del equipo titular para Ernesto Valverde y será difícil que le den el protagonismo que reclama.