Barcelona vs. Atlético, clásico destacado en partidos de fin de semana

El fin de semana futbolero estará muy marcado por la final del fútbol colombiano, pero también destaca un plan imperdible: un nuevo clásico español como para alquilar balcón.

Aquí repasamos lo mejor de la agenda:



Sábado 30 de noviembre



Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

​12:30 p.m.

El Bayern es tercero de la Bundesliga, lo que no es típico, pero tiene una oportunidad ante el noveno de la tabla de recuperarse y dar caza al Monchengladbach, que está a un solo punto.



Boca Juniors vs Argentinos Juniors

5:40 p.m.

Se enfrentan el primero y el segundo de la Superliga Argentina, ambos con 28 puntos y sin opción de fallar, pues Racing y Lanús están a tres puntos.



Domingo Primero de diciembre​



Atlético de Madrid vs Barcelona

3:00 pm.

El Barcelona prueba el liderato (28 puntos) contra los de Simeone, que son cuartos (25 unidades)



Palmeiras vs Flamengo

2:00 p.m.

En otro momento era un gran clásico, de hecho son el primero y tercero de la Serie A de Brasil. Sin embargo, el primero fue campeón anticipado con una ventaja de 20 puntos sobre su rival de este fin de semana.



Final de Liga II 2019

7:00 p.m.

Junior espera rival