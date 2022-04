La tercera es la vencida: Ansu Fati podría reaparecer con el Barcelona

La mentalidad en el Fútbol Club Barcelona en estos momentos en donde queda tan poco en la temporada, y en donde buscan apretar lo más que se pueda en los puestos de arriba es no arriesgar a ningún jugador, y menos a Ansu Fati que apenas se ha unido a las sesiones de entrenamiento a la par con el equipo blaugrana.

Un poco más de dos meses han pasado desde la lesión ante el Athletic de Bilbao en San Mamés por Copa al diagnosticarle una desinserción del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Tras hacer su recuperación en Madrid, Ansu volvió a la ciudad catalana para cumplir con las sesiones de entrenamiento.

Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona comentó hace unas semanas que la prioridad es no forzar al jugador, ‘pretendemos que vuelva al 100% y, si puede ser al 110%’. Añadió que, ‘sí, Ansu va como se esperaba. El proceso es el previsto, él está evolucionando bien’.

También fue claro con que la protección y salud de Ansu Fati es primordial, ‘proteger su situación y no correr riesgo. Esa es la prioridad absoluta. Está en los parámetros que esperábamos’.

Por su parte, el entrenador, Xavi Hernández dejó claro que en el club quieren arropar a Ansu Fati y ponerlo a regresar a la competencia en el Camp Nou en un encuentro que no genere mucho riesgo en LaLiga. Sin embargo, tras las derrotas en el estadio blaugrana ante Cádiz y Rayo Vallecano no se sabe qué partido no generará tanta intensidad en estos momentos de la competencia liguera.

En el conjunto culé hay mucho optimismo en que Ansu Fati pueda regresar próximamente en el torneo. De hecho, Xavi Hernández planea tenerlo en cuenta en la próxima jornada cuando reciban al Mallorca.