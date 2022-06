Un giro cuando la Juve negociaba: posible destino de Ángel Di María

El futuro de Ángel Di María sigue dando de qué hablar tras cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain. Su llanto en el último encuentro disputado en el Parque de los Príncipes demostró el amor que le tuvo al club, y el mercado lo ha puesto en varias órbitas del fútbol europeo.

Aunque las negociaciones con la Juventus al parecer estaban avanzadas, puede haber un giro enorme con un nuevo interés que se sumó: el FC Barcelona. Joan Laporta, Xavi Hernández y Mateu Alemany saben los parámetros para firmar nuevos jugadores, y por ello, el futuro de Robert Lewandowski ha vuelto a estar más cerca de su continuidad en el Bayern de Múnich. Evidentemente, el club catalán vive un calvario sin la posibilidad de contratar jugadores por la crisis económica que están viviendo en la actualidad.

Lo tienen claro: firmar jugadores gratis, de esa manera llegaron Andreas Christensen, y Franck Yannick Kessié del Chelsea y AC Milan respectivamente. El FC Barcelona está deseoso de armarse en su banda derecha en donde Adama Traoré dejó varias dudas, en especial en el último choque liguero, regalando un balón para que Villarreal marcara el segundo en la derrota catalana. Uno de ellos, es Raphinha, del Leeds, pero el gran problema es el alto costo.

De acuerdo con el Diario AS, el próximo interés del FC Barcelona es un viejo conocido en España: Ángel Di María, quien jugó en el Real Madrid, y su llegada podría darse porque el argentino podría llegar sin costo. Sin embargo, y alineado con información de este medio, el fichaje no sería tan fácil por el salario del futbolista. El club no daría más de diez millones por año.

Asimismo, la Juventus es quien más se ha inclinado por Ángel Di María, dispuestos a ofrecerle un contrato de un año, con opción de prolongarlo a otro más. El anhelo culé es llevarse a Raphinha, pero para que el brasileño llegue gratis tendrían que esperar hasta 2024.