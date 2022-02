Los colombianos fueron protagonistas en la victoria del Elche

Dos goles del delantero Pere Milla y uno del extremo Fidel Chaves permitieron al Elche remontar el duelo contra el Alavés (3-1) y dispararse hacia la zona templada de la clasificación ante un rival que se hunde en la clasificación tras once jornadas sin ganar.



Tras una primera parte equilibrada, en la que el Alavés logró ponerse con ventaja gracias a un gol de Joselu, el Elche supo dar la vuelta al marcador en un segundo tiempo espectacular por medio de Pere Milla, en estado de gracia en las últimas jornadas, y de Fidel, ya en el ocaso del partido.



El Elche arrancó el encuentro en tromba y fruto de ese empuje logró marcar a los 25 segundos de Tete Morente, pero el colegiado anuló el gol por una presunta falta previa de Pere Milla. El conjunto ilicitano no bajó el pistón en los primeros minutos a pesar de la fuerte presión del Alavés, que trabó el centro del campo y obligó al equipo local a jugar con balones en largo, sobre todo hacia el costado de Mojica.



El Alavés, cada vez más cohesionado, comenzó a mostrar las garras por la banda de Jason y, posteriormente, por medio de Rioja. El extremo izquierdo, que en su primera aparición en el partido ya había creado estragos en la zaga local, cazó un balón mal despejado para servir un centro al segundo palo que Joselu cazó y convirtió en gol.



El Elche no acusó el impacto anímico del tanto y respondió minutos después con un remate en plancha de Pere Milla que salió fuera por poco. El encuentro perdió vistosidad y ritmo como consecuencia de las numerosas faltas e imprecisiones, sobre todo en el medio campo, aunque el Elche, con menos finura que en otras ocasiones, encontró fuerzas y argumentos para volver a inclinar el partido hacia el área de Pacheco.



Lucas Boyé, con un remate de cabeza desviado, un disparo bloqueado por Laguardia y una chilena, y Pere Milla buscaron el empate en los últimos minutos del primer acto, pero sin acierto. Tras el descanso, el Elche repitió la puesta en escena del inicio del partido y en su primera llegada, al minuto de juego, Pere Milla logró el empate tras recoger un rechace de Lejeune.



El gol desató al Elche, que se lanzó a por la remontada ante un Alavés tocado, al que Mendilibar intentó reanimar con la entrada de Tenaglia y de Manu Vallejo, que salió al campo por el goleador Joselu. El conjunto ilicitano logró dar la vuelta al resultado con un nuevo gol de Pere Milla, quien aprovechó un pase atrás de Mojica para batir la meta del conjunto vitoriano con un preciso disparo de rosca.



Un disparo lejano de Miguel de la Fuente fue la respuesta del Alavés, que logró contener la avalancha local, aunque el Elche, al contragolpe y siempre por el carril de Mojica, rondó el tercer gol a la contra en un par de acciones.



El conjunto de Mendilibar aprovechó el repliegue del Elche en el último tramo del partido para aumentar la sensación de dominio, pero el equipo ilicitano no sufrió.



El Elche, cómodo, se permitió el lujo, ya en los últimos minutos, de anotar el tercer tanto, obra de Fidel, tras una gran acción colectiva, que además permitió desnivelar el coeficiente particular entre ambos equipos, separados por nueve puntos, a favor de los ilicitanos.



Vea el resumen del partido.