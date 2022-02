Vea el gol de Yerry Mina en el debut de Lampard con Everton en FA Cup

Yerry Mina se quiere ganar la confianza de su nuevo entrenador, Frank Lampard. Es por eso que no le importó no ser titular con Everton este sábado en partido de la FA Cup contra Brentford; cuando le tocó ingresar, aprovechó y marcó el gol para el 1-0 parcial de los ‘toffees’.



Mina salió como suplente y no entró en la primera alineación titular de Lampard. Sin embargo, la prematura lesión de Ben Godfrey obligó a la entrada del defensor colombiano a los 14 minutos de juego en Goodison Park.



Y a los 31’, al mejor estilo de Mina, llegó el gol del zaguero para poner arriba al Everton. A la salida de un tiro de esquina, Yerry cabeceó con jerarquía para marcar el 1-0.