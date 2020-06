¿Se le acabó la paciencia? Jovic y el club al que le dio su palabra

Luka Jovic llegó a Real Madrid como una promesa de gol, un relevo de lujo para Benzema, un alumno adelantado que debería, algún día, calzarse los zapatos de Cristiano Ronaldo. No ha sido ni sombra de ninguna de esas expectativas.

El serbio podría estar a punto de salir con más pena que gloria del club de Zinedine Zidane al no tener paciencia ni cabeza fría para seguir haciendo la fila tras un francés que, simplemente, no tiene suplente.



Según Sport Mediaset en Italia, el delantero le habría dado el visto bueno al Milán de la Serie A. El factor Ante REbic, su compañero en los ya lejanos días de gloria en el Eintracht de Frankfurt podría inclinar la balanza, cuando el jugador está en varias carpetas de cara al próximo mercado.



Según la fuente, el delantero dejaría en caja entre 45 y 50 millones de euros, 10 menos de lo que costó, lo que no es mala idea en los actuales tiempos de crisis.



Jovic sería uno de los llamado jugadores de la 'unidad B' que no esperaría eternamente a ser indiscutible y Real Madrid querría salir de un problema que se reveló con actos de indisciplina en el confinamiento, muy mal vistos en la directiva blanca.