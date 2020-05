El fastuoso fichaje de Real Madrid ni se entrena: ¿dónde está Reinier?

No hace mucho, la imagen de Reinier Jesus con la camiseta de Real Madrid aparecía en todas las portadas.

En medio del Preolímpico de Colombia era presentado como flamante fichaje, por 30 millones de euros, llamado a seguir los pasos de Vinicius Jr. y Rudrygo. Y así lo hizo, como este último, pues llegó directo al Castilla, donde marcó dos goles en tres partidos, pero de donde se esperaba que lo fuera sacando de a poco el DT Zinedine Zidane.



Pero llegó la pandemia del coronavirus covid-19, se suspendió LaLiga y con ella todos los torneos en España y al final no llegó ni un solo llamado del francés.



Sí, es cierto que el cupo de extranjeros en la primera plantilla está lleno, pero se esperaba verlo al menos entrenar. No ocurrió antes y no ha pasado ahora, que ya el grupo completo trabaja pensando en el regreso, el 8 de junio, según el Gobierno español.



El diario Mundo Deportivo explica que se esperaba verlo, al menos, a modo de acercamiento a los estelares, como sus compatriotas Vinicius y Rodrygo, pero a estas alturas sigue en un periodo de vacaciones que nadie sabe bien hasta cuándo irá.



Pagaron 30 millones de euros por él hace solo un par de meses y ahora, según la fuente, podría ir cedido a un club de primera división, al no contar para Zidane, al menos por ahora. También se puede quedar en el Castilla, claro, pero ya debería al menos estar a órdenes del club y no lo está. Lo que parece claro, al final, es que el 'ninguneo' del DT no es personal... y eso alivia a muchos.