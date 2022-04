Edwin Cardona volvió al gol y aprovechó para reclamar por las críticas

Edwin Cardona volvió a jugar en Racing Club luego de superar una lesión que lo tuvo alejado en los últimos tres partidos. Este domingo, el colombiano regresó y de paso anotó el gol del triunfo sobre Platense por 0-1, que mantiene el liderato y el invicto de la Academia en la Copa de la Liga Profesional de Argentina.



El volante colombiano completó su segundo gol en Racing, ambos desde el punto del penal. Su celebración fue agradeciendo por superar sus molestias y volver a las canchas.



Cardona volvió tras la lesión, dejó atrás las críticas y le dio a Racing un triunfo CLAVE ante Platense sobre la hora. Así fue el emotivo festejo del colombiano en Vicente López. pic.twitter.com/vay19Digy0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2022

“Agradecido con Dios, mi familia, el cuerpo técnico y mis compañeros, que siempre me apoyaron. Me tocó entrar, me tocó anotar, a veces anotan otros y siempre es la misma felicidad. Muy contento de volver a jugar, estar lesionado es muy duro”, dijo Cardona luego del triunfo de su equipo.



Edwin aprovechó para reclamar por las críticas y comentarios que escuchó en los medios cuando estuvo lesionado.



“Duele los comentarios externos. Gente que jugó al fútbol. Me tocó lesionarme, pero acá no juega uno, somos casi 40 jugadores, somos un equipo; agradecidos a los que me apoyaron. Que digan que Cardona salió y el equipo mejoró, no son comentarios, y más de gente que jugó al fútbol. Eso molesta, pero me repongo de la situación. Voy a esperar, a sumar mi granito de arena”, comentó el colombiano Cardona.