¿Se sienten campeones? Trofeo de la Superliga estará en La Bombonera

La Superliga Argentina se define este sábado con el partido entre Boca Juniors vs. Gimansia y Atlético Tucumán contra River Plate. Los dos gigantes de Suramérica pelean por el campeonato y solamente los separa un punto en la parte alta de la tabla.



El equipo de Marcelo Gallardo está primero, pero juega de visitante. La Federación Argentina decidió que el trofeo irá a La Bombonera por ser el equipo local, tema que no gustó en los hinchas millonarios.

Es decir, si River Plate termina siendo el campeón del torneo, no podrá celebrar cómo es debido en su visita, pues no tendrá el trofeo en ese estadio.



Ahora, si el club de la banza cruzada es el campeón deberá festejar hasta la primera fecha de la Copa de la Superliga, que se disputará el fin de semana del 14 de marzo, por lo que deberá esperar ocho días más para tener su trofeo.



El tema no gustó en aficionados de River, que empezaron a especular de amaños y negocios de la Federación junto a Boca Juniors.