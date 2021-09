Óscar Córdoba sobre Sebastián Villa: dolor por Boca y dolor de patria

Sebastián Villa regresó a Boca Juniors luego de su rebelde posición en la que dejó de entrenar, viajó a Colombia sin avisar, y dijo que no quería seguir jugando en Argentina, pues soñaba con irse a Europa.



Este martes se cerró el libro de pases en el Viejo Continente y no llegó la oferta que agradara a Boca y le abriera las puertas de salida al atacante colombiano. Sin embargo, hay una herida abierta por el desprecio al club, que será difícil de cerrar.



Así, en Argentina le pidieron la opinión a Óscar Córdoba, exarquero colombiano que es un referente de la historia xeneize, y conocer qué piensa de Villa.



“Me duele y me sorprende. Me parece que no es la actitud que debe tener un jugador profesional, tendrá sus razones, pero si uno tiene un contrato vigente pues tiene que cumplirlo”, dijo Óscar Eduardo en ‘ESPN F90’.



¿Le duele que la falta de profesionalismo haga quedar mal a los colombianos en Argentina? “Sí. Tuve la oportunidad alguna vez de hablar con él y lo veía entusiasmado; entiendo la frustración de no dar el paso al fútbol internacional, a veces uno tiene sueños proyectados, pero hay que hacerlo de la forma más correcta, entendiendo que tiene un compromiso firmado”, respondió.



“No es, yo salgo corriendo y hagan lo que ustedes quieran, porque todos tenemos intereses, a él también lo respaldaron en un momento duro, así que debe entender que hay una institución que confía en él”, añadió Córdoba Arce.



A Córdoba le recordaron cuando llegó junto a Jorge Bermúdez y Mauricio Serna a Boca, y cómo dejaron el nombre de los colombianos en el afamado club argentino.



“Cuando nosotros fuimos, teníamos la ilusión de generar una idea completamente distinta de lo que era el profesionalismo del colombiano. Tener tres jugadores colombianos, en 1998, la gente se imaginaba que iba a haber rumba y fiesta, y se encontraron tres personas comprometidas para ganarse un nombre, que mostramos sacrificio…hoy vamos a Argentina y todavía nos reconocen eso”, apuntó.



“Hoy los veo en Boca que sienten que es un trampolín para jugar en Europa. Y uno lo entiende, por el tema socioeconómico que se está viviendo en el país, pero es una institución muy grande y se deben a la institución”, lamentó el exarquero y hoy comentarista.



Vea acá todo lo que dijo Óscar Córdoba: