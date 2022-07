Una decisión dolorosa: Sebastián Battaglia se destapó por su salida

Boca Juniors no ha logrado levantar cabeza durante este semestre en la Primera División Argentina. No ha sido solo con Sebastián Battaglia, que salió del club luego de caer en penaltis contra Corinthians eliminados en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Las directivas designaron a otro referente de la institución como director técnico, y tampoco han podido sumar en liga con Hugo Ibarra.

Sebastián Battaglia sabía que esto podía ocurrir, pero no quedó a gusto con la manera cómo se dio todo. Mantuvo que quería tener más conversaciones con Juan Román Riquelme. La decisión de los directivos ya estaba tomada, y sobre esto el estratega comentó, ‘me hubiese gustado que las cosas hayan sido de otra manera, que hablemos un poco más, que sea como debe ser’.



A su vez, comentó, ‘ellos tenían la decisión tomada, deberán dar las explicaciones de por qué toman las decisiones que toman, yo estoy tranquilo con el trabajo que hice’. Y no es para menos, con un Boca Juniors muy lejos de sus mejores años, logró alzar una Copa de Argentina y la Primera División en el campeonato pasado.



Sebastián Battaglia también dijo con mucha tristeza en la entrevista con el periodista, Alejandro Fantino, ‘me dolió la manera y la forma. Al fin y al cabo, todos queremos el bien para Boca, de diferentes maneras’. También dijo que le hubiese gustado dialogar con Juan Román Riquelme.



No escondió la tristeza de abandonar Boca Juniors. Vale la pena acotar que Sebastián Battaglia fue jugador de la institución en aquella época con Juan Román Riquelme, Hugo Ibarra entre otros. Un volante de marca que quitaba y controlaba perfectamente el centro del campo xeneize. Battaglia comentó, ‘lo viví con tristeza. Un día después de la eliminación yo le dije a mis jugadores que había que levantarse y seguir, que había un torneo que pelear’.



Al entrenador nunca le dieron una razón certera del por qué lo cesaron del cargo, la decisión llegó por sorpresa, cuando Sebastián Battaglia se ponía a discutir sobre los objetivos de la temporada, ‘después vino lo que vino y las decisiones que se tomaron, pero ellos están para tomar decisiones y lo acepto. El por qué, yo no lo sé, no me lo dijeron’, mantuvo el exjugador.



Sobre el club, explayó, ‘el equipo, a mi manera de ver, estaba teniendo un buen funcionamiento. A nivel grupal y mentalmente estábamos muy bien. Yo siempre planteé todo lo que tenía que plantear, a mí me preguntaron, yo contesté y no sentí que iba a herir a nadie, ni a mis jugadores, ni a nadie. El que se quiera sentir tocado, que se sienta’.



Por último, explicó lo que viene para él en su carrera, ‘mi carrera como entrenador recién empieza y yo quiero seguir trabajando’. También sentenció que no es fácil dirigir a un club como Boca Juniors, y dejó un mensaje para el club de sus amores, ‘yo no quiero el mal para Boca, es mi casa. Yo quiero que le vaya bien y quiero que gane’.