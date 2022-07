Seleccionador nacional estaría en planes de Boca: ¿Adiós a Battaglia?

En Argentina no hacen otra cosa que hablar de Boca Juniors, tras la eliminación en Copa Libertadores a manos de Corinthians y en La Bombonera. Por supuesto, el duro golpe para los xeneizes volvió a poner en la cuerda floja al técnico Sebastián Battaglia. Hoy hablan de tres posibilidades para reemplazarlo, una de ellas un seleccionador nacional cuya continuidad está en duda.

En medio de ESPN F12 en Argentina, el periodista Martín Costa destacó que "en el consejo sienten que le dieron una chance más. Después de Godoy Cruz porque fue cuando creyó que el ciclo estaba terminado. Hay un punto por el cual no lo echaron, no le tenían el reemplazante. Si ese día Boca o Riquelme ya tenían el reemplazante en la cabeza lo echaban. Hoy creo que pueden hacer dos o tres, les gusta tres nombres".



Y agregó que "puedo decir uno que le gusta de siempre es Ricardo Gareca. Ese es el nombre que cuando Riquelme asumió como vicepresidente de Boca fue el primero que pensó con el de Miguel". Además del técnico argentino quien desde 2015 dirige a Perú, también han aparecido nombres como el de Gabriel Heinze.



Asimismo, en el programa de debate mencionaron que el nombre del seleccionador argentino sonaba desde semanas atrás y que se especulaba con su presencia en el Mundial de Catar, por el que buscaba cupo con Perú en el repechaje. Sin embargo, con la blanquirroja sin Mundial y con un Ricardo Gareca dudoso de continuar su proceso en Perú, esta posibilidad está haciendo eco en el continente.



"Yo no sé si el consejo va hoy al predio, pero no va todos los días a tomar mate y a comer asado. Que no vayan puede ser un mensaje justo hoy", repuntó Costa.