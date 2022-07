La paciencia, que era frágil, se acabó: Battaglia no es más DT de Boca

Esa confianza, que era muy frágil, acabó agotándose en Boca Juniors y provocando una noticia esperada, a decir verdad: Sebastián Battaglia no es más el técnico del equipo.

El entrenador fue destituido tras no clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la definición por penaltis (6-5) en la que Darío Benedetto falló el cobro definitivo y otro más en el tiempo reglamentario, que acabó 0-0.



"El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo", dijo el club en un comunicado.



"Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera".

No sirvieron sus excusas tras una polémica rueda de prensa en la que hizo pública su queda a la directiva: “he tenido la posibilidad de pedir lugares que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo que se deben resolver. Y no solo eso: se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo”, dijo inicialmente.



Después se corrigió en ESPN pero, al parecer, no convenció: "Se está instalando de cómo se ha tomado el plantel las declaraciones mías de ayer (martes). Yo nunca pensé en herir al plantel ni mucho menos. Si ven bien la conferencia, yo dije que estoy muy orgulloso de lo que se vio en la cancha. Me sentí realmente representado por los jugadores", declaró.



Hace tiempo que, a pesar de los títulos, su continuidad estaba en duda. El anuncio solo se hizo oficial, nada más.