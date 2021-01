¿Se va Marcelo Gallardo de River Plate? Respondió Rodolfo D'Onofrio

Luego de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Libertadores, tras vencer 0-2 a Palmeiras, pero perder por global de 3-2, en River Plate empieza a hablarse sobre el futuro del equipo. Y la primera incógnita es saber si Marcelo Gallardo se va o sigue como entrenador, pues tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.

Y a pesar de que el tema ya está en la agenda en Núñez, Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, mantiene la cautela y asegura que todo está en manos del entrenador. “Gallardo siempre cuando llega esta altura del año analiza si se queda o se va. Está en él. Yo no soy de interpretarlo. No tengo una intuición. Solo tengo las ganas de que siga siempre. Quiero que continúe incluso después de que yo me vaya. Es una decisión muy personal y creo que hace muy bien en hacer un resumen. Él tiene un contrato en el que puede tomar la decisión de irse. Le queda un año, al igual que a mí. Pero no puedo inventar algo que está solo en la cabeza de Marcelo”, destacó en una entrevista con ‘ESPN’.



“Gallardo es el mejor técnico de la Argentina y de Sudamérica y está entre los mejores del mundo. Es un hombre que ha trabajado muy bien con los grupos y con los juveniles, no solo es grande por los campeonatos que gana. Ojalá se pueda quedar muchísimos años en River. Después, estoy convencido de que el club tiene un camino a recorrer como institución en todos sus aspectos. Ya está arriba de un riel. River volvió a ser River y lo va a seguir siendo después de que yo me vaya. Se ha iniciado una época de humildad y grandeza con valores por fuera de ganar o perder un partido”, agregó el presidente de la institución millonaria.



Esta tarde, D’Onofrio tendrá un reunión con el manager Enzo Francescoli para conversar acerca del futuro y se espera que en los próximos días también se concrete una charla con Gallardo para conocer cuáles son sus planes para el 2021. “Con Marcelo vamos a conversar. Él siempre toma sus decisiones y lo tenemos que escuchar. Es muy especial también, no sé si se tomará algunos días de descanso o vamos a tener alguna reunión próxima. Hoy estoy por reunirme con Enzo Francescoli para conversar sobre lo que vivimos y lo que viene. Ojalá que las sumas de las cosas positivas haga que Marcelo continúe”, agregó.