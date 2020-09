Gallardo sobre Quintero: molesto con las formas de su partida de River

Marcelo Gallardo habló por primera vez de la salida de Juan Fernando Quintero y su cercano fichaje al Shenzhen FC, del fútbol chino. El entrenador de River Plate se refirió a las formas como se fraguó su salida, el deseo del jugador de emigrar del fútbol argentino, y del inmenso cariño, afecto y agradecimiento que tiene el ‘Muñeco’ por ‘Juanfer’.

“Lo de ‘Juanfer’ fue el primer tema que se nos presentó con la propuesta de su representante. Es muy simple. Él me lo planteó, tenía ganas de irse y a partir de ahí empezamos a tratar de resolver las formas, que no fueron las más prolijas claramente. Hubo una desprolijidad en las formas que no indica el comportamiento que hemos tenido en estos años. Hemos hablado con ‘Juanfer’ y no he tenido ningún tipo de problemas en darle la posibilidad de salida porque él me la presentó. Está esperando que se cierre su pase lejos de nuestro club”, aseguró Gallardo en rueda de prensa.



Y aunque se manifestó molesto con las formas, Gallardo destacó la relación de afecto que tuvieron con Quintero y la huella que dejó en la historia de River Plate.



“Remarco la importancia y el valor que tengo hacia el jugador y la persona, he hecho un vínculo muy cercano, de mucho afecto. Y le deseo lo mejor en su carrera. Es una liga inferior (la de China), pero decidió ir a jugar allá y le deseo que siga demostrando su talento. El cariño y lo que nos ha dado va a ser eterno”.