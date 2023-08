River se reforzará con un campeón del mundo: en negociaciones

River Plate arrancó de la mejor forma su camino en los octavos de final de la Copa Libertadores, al derrotar a Inter de Porto Alegre 2 a 1 en el Monumental. La planeación de la temporada ha llevado a hacer movimientos en el mercado, pensando en llegar lejos y conquistar el certamen.

Los argentinos están en la carrera de reforzarse de la mejor manera, haciéndole frente a los brasileños, quienes se han destacado no solo en este mercado, trayendo nombres de talla internacional para la disputa de los torneos internacionales.



Los de Núñez no quieren quedarse atrás en este asunto, dándole pelea a los otros gigantes del continente. De acuerdo a información de Germán García, no solo irán por un refuerzo de talla internacional, sino un campeón del Mundo.



Así lo informó a través de redes sociales “River abrió conversaciones para repatriar a Gonzalo Montiel. El campeón del mundo busca salir de Sevilla para sumar minutos y River le abre las puertas para volver al club”.