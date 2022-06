Luis Suárez volvió a comunicarse con River: ¿bomba en la Libertadores?

El mercado de fichajes no solo se mueve en territorio europeo. Desde el continente americano poco a poco se van dando noticias importantes respecto a transferencias importantes.



Justamente sobre lo anterior, la idea de varios clubes potencias de Sudamérica es contratar una o dos piezas de nivel para afrontar por todo lo alto la fase final de la Copa Libertadores 2022.

En este sentido, River Plate está en la tarea de concretar un negocio extraordinario: contratar a Luis Suárez. El goleador uruguayo quedó libre tras no continuar en Atlético de Madrid y está analizando las posibilidades que tiene a futuro.



La decisión del ex-Barcelona será crucial, teniendo en cuenta que necesita de un equipo que le asegure la titularidad y con ello espera llegar al 100 por ciento a la Copa del Mundo de Catar. En Europa te aseguran máximo nivel, pero la continuidad es un tiro al aire; en Sudamérica es al revés.



​Con lo anterior sobre la mesa, el periodista Gustavo Yarroch informó en ESPN que las posibilidades de ver a Suárez con la camiseta riverplatense son considerables. Y es que el mismo delantero se comunicó con gente del club para pedir tiempo y tomar una decisión. Por lo menos lo está considerando seriamente.



“Novedad de último momento respecto a la situación de Luis Suárez y River. Enzo Francescoli, manager del equipo millonario, se comunicó el jueves con el delantero uruguayo. ¿Qué le respondió? ‘Enzo lo estoy pensando, necesito una semana más para darles la respuesta’. Sigue abierta la posibilidad, la expectativa de todo River se mantiene abierta esperando un sí”, dijo Yarroch.



Así mismo reveló que por la parte salarial no habría problema: “El aspecto económico NO es un problema. El primero en contactarse fue Francescoli, después habló Gallardo y luego Jorge Brito. En la charla con el presidente de River hasta llegaron a hablar de números. El contrato no sería problema, lo aceptaría Suárez. La cuestión es más de fondo, de vida, familia”.