¿El adiós a River? La interesante oferta que recibiría Franco Armani

La posible salida de Agustín Marchesín preocupa a América de México, club que busca un compatriota del guardameta para que se convierta en su sucesor y en ese sentido apunta a Franco Armani, de River Plate, para que lleve el ‘1’ de las águilas aztecas, teniendo en cuenta su necesidad por contratar a alguien que también pueda brillar.



Sin embargo, la idea de llevarse a Armani no resulta sencilla, pues el millonario no piensa en una salida del futbolista a corto plazo teniendo en cuenta que lo consideran como una de las bases del equipo titular de Gallardo y que, a primera vista, no se sabe quién podría reemplazarlo en caso de que decidiera partir.



Por lo tanto, el equipo mexicano apelaría al ‘bolsillo’ del futbolista, teniendo en cuenta que puede ofrecer un salario bastante mayor al que el arquero recibe en Argentina y a una propuesta de valor teniendo en cuenta que Armani espera una oferta de Europa pero en Latinoamérica no hay ningún otro lugar en el que pueda recibir un salario similar al que le entregarían en México.



De momento, la salida de Marchesín aún no se ha definido pero según informaciones de la prensa mexicana, su partida estaría cada vez más cerca, por lo que los mexicanos apuntan a extender las negociaciones mientras consiguen el reemplazo. ¿Aceptará Armani este nuevo cambio?