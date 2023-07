Diego Godín le puso final a su carrera: jugó su último partido

El defensa uruguayo Diego Godín se despidió este domingo del fútbol y colgó sus botas tras la derrota de Vélez Sarsfield ante Huracán por 1-0 en la última jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino.

“Veinte años de carrera y desde los cinco años que juego a la pelota y entregándome. No son lágrimas de tristeza sino de felicidad de siempre haberse entregado al máximo y este final es como una especie de alivio. Donde estuve siempre me entregué con cuerpo y alma por mis compañeros y por el club que defendía, además del respeto del rival y de toda la gente. Eso es lo que me llevo y por mi legado de haber sido una persona de bien tanto adentro como afuera de la cancha”, señaló visiblemente emocionado el zaguero de 37 años.



El ‘Faraón’, en declaraciones a la transmisión oficial de ESPN agregó: “Llegué a un fútbol campeón del mundo para terminar mi carrera. Un fútbol que está entre los mejores del mundo y con mucho agradecimiento porque vine de la mano del ‘Cacique’ (Medina) a un gran club, con un gran objetivo que era primero clasificar al Mundial y luego poder jugarlo. Y acá me ayudaron y siempre voy a estar agradecido porque me ayudaron a cumplir mi último gran sueño. Se portaron sensacional y me voy con la tranquilidad que siempre me brindé e intenté corresponder en todo a la gente, al club”.



Al tiempo de repasar su carrera, el cuatro veces mundialista con la Celeste señaló: “Es imposible olvidarse de cada uno de los equipos en los que jugué: de Cerro donde me inicié y me dieron todo para llegar a ser profesional; de Nacional un club donde tuve un paso corto e intenso de un año donde me pude encariñar con el club y la gente conmigo; de Villarreal que fue mi primer salto a Europa; de Atlético de Madrid un club del cual me hice hincha, del que me voy a identificar toda mi vida y del que tengo los mejores recuerdos personales y futbolísticos”.



“Después de Inter y Cagliari que me abrieron las puertas en Europa para seguir mi carrera; Atlético Mineiro y luego Vélez. Me acuerdo de todos. Es imposible acodarse de cada uno porque son un pedacito de esos 20 años”, completó Godín en tono nostálgico. También se refirió a la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors y reveló: “Hablamos pero no de fútbol. Hace un tiempito que sabía que podía venir y me preguntó más por la vida familiar y le di un buen consejo que es lo que me pasó a mi. Así que le deseo lo mejor y que le vaya muy bien”.



Por último, Godín tuvo unas palabras para dedicarle su carrera: “Esto es para mi familia: mis padres, mi hermana y mi mujer que me dieron todo para llegar hasta acá”. El jugador nacido en Rosario (departamento uruguayo de Colonia, en el suroeste del país) hace 37 años le dijo adiós al fútbol profesional tras ser una figura destacada en el Atlético de Madrid español.



Allí jugó nueve temporadas, durante las cuales fue campeón de Liga, Copa y Supercopa de España, además de ganar dos Ligas Europa de la UEFA y tres Supercopas europeas. Godín vistió la camiseta uruguaya en 161 ocasiones siendo 82 veces capitán.



Godín obtuvo la Copa América 2011 y fue semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010 con la Celeste, también militó en los uruguayos Cerro y Nacional, el Villarreal español, los italianos Inter Milán y Cagliari y el brasileño Atlético Mineiro antes de fichar por Vélez Sarsfield, para disputar un total de 716 partidos con 44 goles convertidos.



EFE