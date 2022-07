Darío Benedetto se destapa: penaltis en Libertadores y Boca Juniors

Sin duda alguna, no es un buen momento el que vive Darío Benedetto con Boca Juniors. Sin embargo, no es solo una situación individual, pues Benedetto no es el único señalado tras la salida de Sebastián Battaglia, pero para nadie es un secreto que es uno de los más criticados por esa prematura salida de Copa Libertadores en los octavos de final en manos de Corinthians.

No solo fue una pena máxima que tuvo, sino que también le dieron la confianza en la tanda de penaltis como desempate tras la igualdad sin goles durante los 90 minutos. En el primero, se encontró con el vertical, y el otro la mandó a las nubes, en un momento más que definitivo. La afición lo señaló, y la verdad es que no vive con tranquilidad por lo suscitado en la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores es un reflejo de la cara que ha mostrado Boca Juniors en el rentado local. Antes de enfrentar a Corinthians, cayeron ante Unión de Santa Fe y posteriormente, perdieron contra Banfield y San Lorenzo. La carencia de gol ha sido un problema, y Darío Benedetto habló de su actualidad y los penaltis.

Acerca de las penas máximas, dijo, ‘en el primer penal me amargué y dije hay que pensar lo que sigue. En la tanda pido el penal y me dio una bronca, pero estábamos vivos y por eso bueno, había que confiar. Me sentí muy culpable, por eso las lágrimas. Sé cómo lo pensó el hincha y por eso duele. Noté que Sebastián empezó a anotar nombres y le dije que a mí no me saque de la lista, que quería patear alguno de los cinco. El martes me dormí a las 7 de la mañana, tenía mucha bronca, me destapaba, me daba frío. No la podía creer. Me dolía quedar así afuera porque tuve dos veces la chance de la clasificación y no pude’.

Sobre los ánimos previos al enfrentamiento ante Corinthians, comentó, ‘se filtraron tantas cosas… dicen cada cosa… nunca cobré un premio por perder ni me interesa. Son reuniones en la que lo dirigentes dicen una cosa y nosotros otra, hay discusiones y es normal. Ellos creían algo y nosotros no y no puedo entrar en detalle porque queda ahí. Es un ida y vuelta y es verdad que discutimos, pero quedó todo ahí. Amagamos con no concentrar, pero nos pusimos de acuerdo y listo, se arregló todo. Hubo una discusión, se arregló y jugamos’.

Una vez salió Boca Juniors eliminado de la Copa, culminó también el ciclo de Sebastián Battaglia. Sobre ello, Darío Benedetto explicó, ‘son decisiones en las que no nos metemos. Hizo todo lo posible para que al equipo le fuera bien y le tocó salir. Si se dan los resultados, estás, sino te vas, pasa en todo el mundo’.

Fue consultado por la hinchada. Todos conocen la exigencia de la afición de Boca Juniors, y Darío Benedetto precisó, ‘soy un agradecido con el hincha porque después del partido con Corinthians me mandaron muchos mensajes de aliento, de que levante la cabeza, y por eso nunca me va a alcanzar. Se los tengo que agradecer con triunfos y goles. No me quiero ir, estoy feliz acá’.

El último partido que disputaron fue contra San Lorenzo en una caída xeneize 2-1 en El Nuevo Gasómetro. Darío Benedetto manifestó, ‘creo que nos pegó fuerte lo de la Copa. Seguíamos con bronca. Somos los primeros que vemos eso, que no entramos bien, algo dormidos. No fue el Boca que lo hizo contra Corinthians y tuvimos nuestra autocrítica. No hicimos un buen partido, pero lo anímico nos dejó resabios’.

Por último, habló sobre la actualidad de Boca Juniors en la liga de Argentina. El club xeneize se encuentra en la decimocuarta casilla con nueve unidades a seis puntos del líder Newell’s Old Boys. ‘Falta un montó de torneo, vamos a pelearlo, sabiendo que no podemos regalar más partidos y estamos vivos. Estamos más unidos y fuertes que nunca, entrenando bien y nos estamos apoyando para salir porque no está perdido y falta mucho’, concluyó Darío Benedetto.