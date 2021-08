¡La respuesta a Fillol! Esposa de Armani, explotó ante la crítica

Ubaldo Fillol, exarquero argentino y campeón del mundo, desató la polémica con las declaraciones en contra del actual portero de River Plate, Franco Armani. Su mensaje hacia el golero fue contundente, criticando su actuación durante el clásico contra Boca Juniors en la Copa Argentina, donde los de Gallardo terminaron eliminados en la definición desde los penales.

Daniela Rendón, esposa del portero millonario, publicó en Instagram un mensaje, respondiéndole a Filliol. No hubo necesidad de escribir su nombre para saber a quién iba dirigido “Señor P.F: cuando vaya a hablar de alguien también aproveche y hable todas las cosas buenas que hace. Ups, verdad que la única forma de que hablen de usted es hablando mal de otros, porque no es la primera vez que salís a hablar. Con cuanta facilidad se dan cuenta de la paja del ojo ajeno, pero no de la vida que está en el tuyo”.



La esposa de Franco Armani le respondió a Fillol. Foto: Captura de pantalla.

Todo esto, se da luego de la eliminación desde el punto penal contra Boca Juniors, que ha generado todo tipo de reacciones y discusiones, teniendo en cuenta que River se alista para afrontar los cuartos de final de la Copa Libertadores.