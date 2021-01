Preocupación en Boca Juniors: símbolo del club contagiado de covid-19

La angustia y la preocupación invade al mundo de Boca Juniors. Óscar Cacho Laudonio, más conocido como ‘el Loco Banderita’, está internado en grave estado por haberse empeorado su cuadro general tras haber contraído covid-19. Según algunos medios partidarios del club de la Ribera, Laudonio sufre una neumonía bilateral severa. Ante este escenario, los fanáticos en las redes sociales, le manifestaron apoyo a este hombre que lleva más de 40 años vinculado a Boca.

A los 84 años, Cacho Laudonio, hermano de Abel Laudonio, el campeón argentino welter que falleció en 2014, le contó hace unos años a ‘La Nación’: “Entré en Boca en 1985 como control de entradas, y en el 91 pasé a ser seguridad en la utilería”. Uno tiempo después comenzó el ritual en la Bombonera: anunciarle a la gente el ingreso del equipo en la cancha.



El ‘Loco Banderita’ también está ligado al mundo del pugilismo: sus inicios fueron junto a Abel en el Club Parque Chas, de Villa Urquiza, en 1946. “Trabajo todos los días en el club (por Boca). Además corro y hago pesas. Tengo un gimnasio en Agronomía y soy presidente de la honorable comisión directiva de boxeo del club Comunicaciones”, contaba Laudonio.



Primero fue a la Bombonera con una bandera. Luego comenzó a sumarle trajes de colores a su show en la salida del vestuario de los jugadores y después hasta le sumó luces en los trajes y la galera que usó siempre: “Tengo el trabajo que todos quisieran tener: darle la bienvenida a tu equipo de fútbol. ¡Si hasta Amadeo Carrizo me pidió una vez que nunca deje hacer de flamear la bandera de Boca! ¡Y me lo dijo él, que es un símbolo River!. Me conocen en todo el mundo, soy un caso único”, contó Cacho Laudonio que ocupó más de una década el cargo oficial de ayudante de utilería.