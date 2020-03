La dura crítica de un mundialista argentino al técnico Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol argentino en el resto del continente. Si bien no es de dirigir a grandes clubes, o su hoja de vida no cuenta con títulos locales y menos internacionales, tiene la particularidad de agarrar a equipos en riesgo de descenso y, en varias ocasiones, los salva de caer a Segunda.



Además, su fuerte y polémica personalidad lo han hecho protagonista de cruces con otros entrenadores y jugadores rivales. Incluso se ha visto inmiscuido en problemas y de irse a las manos con otros personajes del balompié.



Sin embargo, Caruso Lombardi no había recibido una crítica tan fuerte como la que hizo un exfutbolista, que jugó un Mundial con la camiseta de Argentina, en declaraciones a ‘La Nación’. Se trata de Ariel Garcé, un defensor que pasó por River Plate y Rosario Central, entre otros; y que hizo parte de los 23 futbolistas que tuvo Diego Armando Maradona en la Copa Mundo de 2010.



A Garcé le preguntaron cuál fue el peor entrenador que tuvo en su carrera y no dudó para responder: “Caruso Lombardi. No le hizo nada bien al fútbol. Lo tuve en Argentinos Juniors y les transmitía un mensaje terrible a los jóvenes. Sus indicaciones pasaban por especular, por hacer tiempo, por tener ‘la platita en el bolsillo, el auto, la minita (la noviecita)’”, contó.



El exfutbolista continuó tirándole a Caruso: “Nos decía: ‘Salimos lento, nos tiramos al piso, cuando la hinchada para de gritarnos, ahí es nuestro momento’. Lamentable. Yo me quería matar, tampoco tenía intenciones de pelearme, estaba cerca de terminar mi carrera”.



Aunque Garcé aseguró que su paciencia acabó y lo encaró. “No lo soportaba más. Fue después de perder en San Juan un partido clave por el descenso. ‘Muchachos, hasta acá hice todo lo que pude, lo dejo en manos de ustedes’, nos dijo. ‘Parece que te quieres sacar el poncho (la responsabilidad) de esta situación, vos que nunca nos mandaste a ganar, que nunca nos diste una estrategia, todo era tirarse al piso y ganar la platita’, le mandé ahí mismo en el vestuario. “Perdón Ariel, por ahí se entendió mal”, me contestó”.