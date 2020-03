Tan fuerte como una patada: duras palabras de 'Chicho' sobre Gallardo

Hace un poco más de una semana, el fútbol argentino vivió una última y emotiva fecha por cuenta de Boca Juniors y River Plate, quienes, en partidos diferentes, disputaron el título que terminó siendo para el xeneize.

Previo a esa última jornada, River Plate empató 1-1 con Defensa y Justicia, en el estadio Monumental; al final de ese encuentro, el entrenador Marcelo Gallardo terminó pidiendo apoyo para sus futbolistas, pues aún quedaba una jornada y tenía un punto de ventaja para quedarse con el título.

Sobre ese hecho habló Mauricio ‘Chicho' Serna, histórico futbolista colombiano que también es ídolo de Boca Juniors por su buen paso en ese club.

“Puede que esté equivocado, pero creo que nunca he visto a un técnico de Boca pidiendo aliento, eso en Boca no existe. En Boca no hay que pedirle a la gente que te aliente, el hincha de Boca por naturaleza alienta. El jugador se debe preguntar por qué sucede ese, es un síntoma...", dijo en Pasión Azul y Oro.

Aunque Gallardo fue el entrenador que guió a River Plate en una de las etapas más exitosas internacionalmente, en el ámbito local aún no ha podido ganar la Liga.

“El día que Boca ganó y River empató de local con Defensa y quedó apenas un punto arriba ya se veía un Boca con todo el entusiasmo de arrebatarle el titulo y darlo vuelta", añadió Serna. Además comentó que “los rostros dicen mucho, ya se veía en la cara del entrenador de ellos".

‘Chicho' es uno de los colombianos más queridos en Boca Juniors y aunque no se conoce que esté vinculado a la dirigencia actualmente, sí ha sido consultado en el pasado por futbolistas del país que podrían llegar a ese club.