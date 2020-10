Siempre picante: Bermúdez y la realidad económica que encontró en Boca

La situación de Boca Juniors a nivel institucional sigue generando situaciones que llaman la atención. Desde que desembarcó la gestión que lideran Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, trascendió que la situación económica con la que se encontraron no se correspondía con lo que solía decir Daniel Angelici. En una charla que brindó parte del Consejo de Fútbol Argentino xeneize, Jorge Bermúdez fue contundente respecto de las condiciones en las que se encontraron el club.

“Desde acá se ven cosas que desde afuera no se notan y que el hincha lo tiene que saber. El último año, antes de las elecciones, Boca había vendido casi por 90 millones de dólares y al llegar nos encontramos con 5 en la caja. La labor del dirigente es armar de la mejor manera el equipo, está claro. Pero la realidad nosotros la vemos desde adentro. Balerdi, Magallán, Nandez, Benedetto o Barrios... al llegar esos jugadores ya no estaban en el equipo, pero tampoco estaba el dinero. Sí había compromisos por pagar los pases de Salvio o Villa, por ejemplo. A veces se cree desde afuera que solo se trata de ganar un partido o no, pero nuestra tarea es más profunda que eso”, dijo Bermúdez en una charla con ‘TNT Sports’.

Bermúdez con #HalconesYPalomas ⚽



🗣 "El predio salió un poco caro. Cuando llegamos, las canchas se inundaban cuando llovía. Era la pileta más grande de Buenos Aires"

🗣 "Cuando llegamos, Salvio no era el de hoy" pic.twitter.com/SmNl0w7JU8 — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) October 14, 2020

El ‘Patrón’ habló de Sebastián Villa: “Con el tema de Villa desde el Consejo mantuvimos una postura respetuosa con el club. Lamentamos mucho lo sucedido y no es que tomemos partido, pero debemos respetar una situación judicial que no sabemos cuál va a ser. Sí nos sorprendió el presidente del club de otro país diciendo que no contrataría a un jugador como él porque no está dentro de los pilares fundamentales de su institución y que después llegara una oferta para comprarlo. Le pedimos que aclare esa situación. ¿De qué estamos hablando? Queríamos saber si es serio lo que nos estaba enviando”, comentó, en referencia a Atlético Mineiro.



También Carlos Tévez fue parte de la charla con el Consejo de Fútbol y la mirada de Bermúdez sobre el capitán del equipo resultó interesante: “Yo no pude disfrutar a Tévez en el campo de juego, pero sí lo hago ahora. Porque lo veo haciendo y disfrutando lo que antes de nuestra llegada no veíamos. Él no jugaba, no tenía esa continuidad que hoy tiene y se lo ve muy bien. Ya Román (Riquelme) le propuso a Carlos que se quede trabajando en el club con nosotros cuando decida retirarse. Estamos felices con él y este club es de todos lo que lo amamos. Si él nos demuestra que en la cancha está bien, que lo disfruta, nosotros vamos a estar felices”.



