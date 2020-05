Nueva revelación: ‘Arturo Vidal se muere por jugar en Boca Juniors’

Arturo Vidal es uno de los jugadores del Barcelona más apreciado en el próximo mercado de fichajes. El volante chileno, de 33 años, se iría del club catalán y ya tiene pretendientes en el fútbol italiano.



Es así, que suena como posible moneda de cambio en negociaciones por Lautaro Martínez, atacante del Inter, o del mediocampista Miralem Pjanic, quien pertenece a la ‘vecchia signora’.



Sin embargo, en las últimas horas uno de sus colegas, compatriota y amigo, reveló el verdadero deseo que tendría Vidal para continuar su carrera, y no es precisamente en la Serie A, en la Bundesliga (pasó por Bayern Múnich) u otra liga europea.



El ‘Rey’ Arturo podría, si hay una oferta, regresar a Suramérica y cumplir con un sueño, como lo reveló Gary Medel.



“A Arturo Vidal le encanta Boca, se muere por ir. Quisiera jugar en ese club, conmigo o sin mí. Le encanta y lo sigue por redes sociales”, dijo Medel en ‘Radio Continental’.



Gary, que ya jugó en el club xeneize, aseguró que “Boca tiene una magnitud en Europa que no se imaginan. El italiano conoce a Boca, a River no”. Y recalcó que también le encantaría regresar: “Tengo contrato por dos años y espero respetarlo. Aunque ya sabes cómo es esto, en un momento te quieren y al otro te odian. Todo cambia. Hablo bastante con Riquelme (Juan Román el director deportivo de Boca). Una vez a la semana. Me ha propuesto volver. Cuando fui era muy chico y no vi la dimensión de lo que era Boca. Sería un sueño volver”.