Muy a su estilo: ‘Chicho’ Serna le dio la ‘bendición’ a Lucas Torreira

El fichaje de Lucas Torreira a Boca Juniors parece completamente encaminado. Este viernes el padre del jugador aseguró que la negociación es completamente viable y la ilusión está por las nubes.



Así pues, uno de los ídolos de la institución, Muricio ‘el Chicho’ Serna, habló al respecto y se mostró bastante emocionado porque “jugadores de ese nivel” quieren vestir los colores azul y oro.

Si bien aseguró que no podía entrar en detalles del posible negocio porque “es un tema que no me pertenece”, sí reconoció que se trataría de una contratación importantísima de cara a la temporada 2021.



“Me emociona que jugadores de ese nivel quieran venir a defender la camiseta de Boca... Eso demuestra lo grande que es este club”, mencionó el colombiano en diálogo con ‘TyC Sports’.



Justamente Serna es palabra autorizada a la hora de hablar del equipo xeneize, pues allí jugó entre 1998-2002 siendo pieza vital en la obtención de tres ligas locales, dos Copas Libertadores y una Intercontinental.