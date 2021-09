Los planes de Yulimar Rojas para los Olímpicos de París 2024

La atleta venezolana Yulimar Rojas, ganadora de la medalla de oro olímpica en triple salto en Tokio 2020, donde también marcó una nueva plusmarca universal con 15,67 metros, aseguró que tiene previsto competir en triple salto y salto largo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Si es por mí, iría a dos pruebas, es lo que tengo previsto, salto triple y salto largo, tengo muchas posibilidades de estar en las dos pruebas", indicó Rojas en un encuentro que sostuvo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, transmitido por el canal estatal VTV.



Rojas sostuvo que todos los atletas de la nación caribeña deben empezar desde ahora a entrenar para que cuando lleguen los Juegos Olímpicos de París, estén preparados y darle a Venezuela "una gran participación, incluso mejor" que la de los Juegos Olímpicos de Tokio. Asimismo, Maduro le pidió a Yulimar Rojas que participe en un "plan perfecto" para los atletas olímpicos y paralímpicos de cara a las futuras competiciones.



"Te pido a ti, Yulimar, que revises ese plan, que nos aportes toda tu experiencia que tienes desde niña, para que hagamos un plan perfecto y cuando arranquemos el plan, nosotros estemos seguros que en París nos va a ir mejor y que llegarán nuevas medallas", expresó el mandatario, quien aseguró que esta ha sido la mejor participación olímpica y paralímpica de la historia de Venezuela. "Hoy pudiéramos decir que estamos en el mejor momento del deporte venezolano, pero todavía hay que hacer más, hay que ir por más, por eso yo pedí que hiciéramos un plan nuevo, plan sueño olímpico y paralímpico París 2024", afirmó.



El presidente de la Federación Venezolana de Atletismo (FVA), Wilfredys León, explicó recientemente a Efe que desde hace ocho años están "luchando" por conseguir una pista de atletismo apta en el estadio Brígido Iriarte, principal centro de entrenamiento, pero en el último tiempo se han sumado más demandas, ya que no hay condiciones para que los deportistas se puedan preparar en el país.



A esto, se suma la falta de materiales o mantenimiento a instalaciones, equipos y el pago adecuado a entrenadores y atletas que terminan abandonando el país por no contar con los recursos suficientes prepararse. "Estos atletas están dedicados 8 horas diarias a entrenar y a cumplir con nuestro país", agregó, al tiempo que destacó que las becas que perciben no son suficientes, porque no superan los 5 dólares mensuales.



EFE