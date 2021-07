¡Último tren a la gloria! Tokio, la oportunidad del metal olímpico

Tokio 2020 será la oportunidad para muchos atletas, en distintas disciplinas, de quedar en la gloria del deporte. Desde lo colectivo y lo individual, la gloria máxima se puede alcanzar en los 16 días que dura el máximo evento. En Colombia, la opción de oro y medallas es latente, pese a no tener la misma delegación numerosa que en Rio 2016. Sin embargo, hay quienes tendrán el último chance de repetir o de obtener su primera medalla olímpica.

En el caso del ciclismo, Rigoberto Urán y Nairo Quintana podrían estar disputando sus últimos JJ.OO. siendo casos distintos en ambos. Por los lados del boyacense, no estuvo en 2016, por decisión propia, cediéndole el lugar a Jarlinson Pantano. En el lugar del antioqueño, que ya cuenta con una medalla olímpica en su palmarés, la plata conseguida en Londres 2021, por detrás de Alexander Vinokurov, es el recuerdo en las máximas justas. Pese a los 34 años, el mismo Urán ha insinuado un eventual retiro en el futuro.



Caterine Ibarguen es la carta más fuerte de Colombia para repetir lo hecho en Londres y Río. Plata y oro respectivamente en triple salto. A los 35 años, aun no se habla de retiro, pero queda en la duda si podría estar para las justas de 2024.



Otro que va por la revancha es Éider Arevalo, estando cerca de los que pueden ser sus últimos Olímpicos. En Londres 2012, quedó 20 en la prueba de los 20 kilómetros de marcha, además, en Río 2016, mejoró y quedó en la casilla 15.



La resiliencia de Mariana Pajón hace pensar que estos no serán sus últimas olimpiadas. Londres y Río fueron muestra de eso, de todas las dificultades, desde las lesiones y fracturas que ha afrontado para poder llegar a donde está, además, de ir en búsqueda de su tercer oro en los Juegos Olímpicos.