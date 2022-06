¡Por el oro! Carlos Ramírez comienza el ciclo en Valledupar 2022

Carlos Alberto Ramírez Yepes, doble medallista olímpico en el BMX Racing, desfilará en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 junto a Ingrit Valencia.

A sus 28 años, el pedalista Carlos Ramírez espera comenzar una nueva etapa con miras a una nueva cita olímpica, tras subir al podio en los Juegos de Tokio 2020, su segunda medalla Olímpica de bronce: “Dos medallas, es una locura. Es un orgullo para mí, la luché, la guerrié y aquí estamos otra vez. Lo di todo de corazón, vengo de momentos muy duros, pero acá estoy en el podio. Un mes antes de los Olímpicos, en una carrera de preparación, me lesioné la rodilla y fue muy duro. Mis compañeros y mi familia saben lo que sufrí”.



El atleta también se colgó el bronce en Río 2016: “Obviamente sueño con un oro porque es algo que todo deportista sueña, pero son dos bronces que me saben a oro”, explicó, admitiendo que, incluso durante la carrera, hubo momentos donde creía el podio “muy lejos”. No obstante, como con magia en los pedales, hizo el sueño realidad, una vez más.

Ahora, Carlos Ramírez iniciará un nuevo ciclo olímpico, en busca de esa medalla de oro, que comenzará con los Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 y en los que espera iniciar con pedal derecho.