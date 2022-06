¡Confirmado! Juegos Bolivarianos contarán con la presencia de Zambrano

El subcampeón olímpico de los 400 metros, Anthony Zambrano, será una de las figuras más esperadas en Valledupar como parte del equipo colombiano en los XIX Juegos Bolivarianos.

La pista del estadio de atletismo donde se llevarán a cabo las competencias de los Juegos Bolivarianos no podía estrenarse de mejor manera que con la presencia del mejor atleta colombiano del momento, medallista olímpico y mundial. Anthony Zambrano, actual subcampeón olímpico de los 400 metros planos, confirmó que abrirá la temporada con los Juegos que comienzan este 24 de junio, certamen en el que se estrenará, porque antes había estado en los Panamericanos, pero no en este escalón como primer paso rumbo a París.



El atleta colombiano no solo correrá como en casa, nació en La Guajira y creció como atleta en Barranquilla, y actualmente concentrado en España, donde practica a altas temperaturas, por lo que los 36 o 40 grados que se estiman en la capital del Cesar le caerán como ‘anillo al dedo’.



De hecho, cuando se coronó subcampeón mundial, en Doha 2019, lo hizo en temperaturas cercanas a los 40 grados, y lo propio ocurrió en Tokio, cuando ingresó a la historia olímpica, con su medalla de plata y donde también impuso el récord nacional y suramericano que lo tienen como un referente en el mundo.

Anthony no será el único atleta destacado, Angie Orjuela y Jeisson Suárez correrán la media maratón. Entre los nombres ‘olímpicos’, también estarán Carlos Sanmartín, en 3000 metros obstáculos; Mauricio Ortega, en lanzamiento de disco y Melissa González, en 400 metros vallas. El atletismo de los Juegos Bolivarianos se realizarám del 1 al 5 de julio en la pista deportiva: “La Gota Fría”.







Información de la Oficina de Prensa del Comité Olímpico Colombiano.