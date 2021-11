Jackeline Rentería, en el corazón de los Panamericanos Junior de Cali

Jackeline Rentería, doble medallista de bronce en los Juegos de Pekín 2008 y en Londres 2012, y ahora representante de los deportistas en el Comité Organizador de los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali le dijo a Efe este martes que estar en ese lugar es estar "del otro lado del colchón".

"Es algo muy lindo, creo que es la posibilidad de vivir otras experiencias desde el otro lado del colchón, como lo llamo yo, pero Dios nos permite vivir cada una de ellas", agregó la luchadora. La caleña de 35 años celebra que se tomara la decisión de abrir de manera gratuita desde este martes los escenarios de los juegos al público caleño.



"Súper bien, el lunes se tomó la decisión de tener escenarios con ingreso gratuito para que todos los caleños vengan y aprovechen esta grandiosa oportunidad de ver estas futuras glorias del deporte compitiendo en nuestra casa". Al respecto de esa medida, más temprano el director de los Juegos Panamericanos Junior, José Luis Echeverry, argumentó: "hacemos esto con el ánimo de motivar a todas las personas, en especial a los jóvenes, para que apoyen el deporte y reciban este aliciente, puesto que estos son unos juegos de todos y para todos".



Y asimismo, el secretario general de Panam Sports, Ivar Sisniega, se mostró complacido por este impulso al evento "debido a la pandemia del coronavirus Cali, al igual que el resto del mundo, ha visto muy afectada su economía. Las personas no están gastando en ciertos lujos como conciertos y eventos deportivos. De manera que esta es una forma de retribuirles los desafíos que han tenido que enfrentar durante todo este tiempo".

Para Rentería el éxito de los juegos se ve entre los deportistas, "lo importante como representante de los atletas es que he podido conversar con muchos de diferentes países que ya se encuentran alojados en la ciudad, que ya han realizado sus competencias, otros que apenas están llegando y en todos he podido encontrar un gran recibimiento, una gran actitud frente a lo que se les brinda como ciudad", afirma.



Y aunque el clima no ha ayudado, por las fuertes lluvias en la capital del departamento del Valle del Cauca, "cuando se es deportista estamos preparados para cualquier eventualidad y el clima es una de las principales, así que creo que ellos lo han asumido con el mayor de los ánimos, con todo lo que ellos han trabajado".



Los I Juegos Panamericanos Junior se disputarán hasta el 5 de diciembre. Uno de los atractivos de estas justas es que quienes ganen las pruebas de los deportes individuales se aseguran un cupo para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.









