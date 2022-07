Colombia, en el Mundial de Atletismo: Zambrano y Arenas, los ausentes

Desde este viernes, Adam Keenan, cinco veces campeón de Canadá de lanzamiento de martillo, tuvo el honor, de inaugurar en Eugene la decimoctava edición de los campeonatos del mundo de atletismo, que por primera vez en sus 39 años de historia recalan en el territorio de la primera potencia mundial de este deporte.

El estadio Hayward Field de la Universidad de Oregón, construido en 1919, remozado en 2020 y con capacidad para 25.000 espectadores, recibirá del 15 al 24 de julio a más de 1.900 atletas de 192 países.



Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta'96, Estados Unidos no había vuelto a organizar una competición global de atletismo al aire libre. Veintiséis años después, Eugene es la ciudad más pequeña (176.000 habitantes) que acoge unos Mundiales.



Colombia tendrá siete atletas en el mundial: Carlos Sanmartín, en 3.000 metros obstáculos; Mauricio Ortega, en lanzamiento de disco; Eider Arévalo, en 20 km y 35 km marcha; Leonardo Montaña, en 35 km marcha, y Diego Pinzón, en 35 km marcha, por el lado de los varones. Entre las damas las únicas representantes serán Melissa González, en 400 metros vallas, y Jeniffer Rodríguez, en salto alto.



Por Colombia hay dos grandes ausencias, Annthony Zambrano por una pubalgia no pudo estar en los Juegos Bolivarianos de Valledupar y no se pudo recuperar para estar en Óregon.



En el listado que publica World Athletics tampoco está la otra medallista de Tokio, Sandra Lorena Arenas también es baja por una presunta lesión, sin embargo en los últimos meses fue protagonista de un problema con el Comité Olímpico Colombiano (COC), al que le exigió el cambio de entrenador y privilegios para realizar una mejor preparación.