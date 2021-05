Fichajes en acción: 'viejos conocidos' se reúnen en equipo del FPC

En las últimas horas el club Llaneros de Villavicencio confirmó la vinculación de cuatro jugadores, entre ellos "tres viejos conocidos" en el fútbol colombiano. Hombres de experiencia con los que esperan dar la pelea por el ascenso en el segundo semestre del 2021. Se trata de César Amaya, Juan Camilo Pérez y Carlos Rivas, quienes llegan en busca de continuidad y protagonismo.

Llaneros fue el primero en madrugarle a la temporada de fichajes, luego de quedar por fuera de la fiesta de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay. El objetivo es conseguir la primera categoría a final de año y para ello buscará armar una nómina que mezcle la experiencia y la juventud, por eso decidió aportarle a estos tres futbolistas.



César Amaya, atacante de 30 años, viene de estar en Deportivo Pasto en el primer semestre del año, sin embargo no consiguió consolidarse y tuvo muy poca acción. En 2020 jugó para Cortuluá. Ha militado en clubes como Deportivo Cali, donde debutó y ha estado en cinco ocasiones; además de Bucaramanga, donde fue goleador y consiguió el ascenso en 2015. Tolima, Águilas y Once Caldas, son otros equipos por los que ha pasado. Suma dos títulos, ambos con los azucareros.



Juan Camilo Pérez, defensor de 35 años, jugó con Boyacá Chicó desde 2019 y quiso buscar nuevos aires tras la caída del equipo a la B. Suma un amplio recorrido en el fútbol colombiano actuando para elencos como Nacional, América, Pereira, Envigado y Pasto, entre otros. En su palmarés encaja cuatro títulos, tres con Nacional y uno con América, el del ascenso en 2016.



Por último, aparece Carlos Rivas, delantero de 27 años, que está sin equipo desde diciembre de 2020. Su último club fue Deportivo Cuenca, de Ecuador, al que llegó en octubre después de estar nueve meses sin jugar. En Colombia ha jugado para Once Caldas, Deportivo Cali y Atlético Nacional, así como para Orlando City y New York Red Bulls, en la MLS. También tuvo un paso por el fútbol de Israel.